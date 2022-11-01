RTÜK üyeliğine Hacıarifoğlu seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda RTÜK üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi.

Genel Kurulda, RTÜK'te AK Parti'ye düşen bir üyelik için Batuhan Mumcu ve Mete Hacıarifoğlu aday gösterildi.

Yapılan gizli oylamada Hacıarifoğlu, RTÜK üyeliğine seçildi.

METE HACIARİFOĞLU KİMDİR?

Mete Hacıarifoğlu Ağustos 1973’te Karabük’te doğdu. 1996-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptı.

2003-2009 yılları arasında RTÜK’te uzman kadrosunda görevlendirildi. 2009-2013 yılları arasında AB Bakanlığı’nda geçici görevli personel olarak çalıştı.

Daha sonra RTÜK’e döndü; 2013’ten bu yana araştırmacı kadrosunda Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev yapan Hacıarifoğlu, 1 Kasım 2022'de TBMM'de yapılan oylama sonucu AK Parti kontenjanından RTÜK üyesi oldu.