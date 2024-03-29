RTÜK'ten yayıncılara 'siyasi reklam' hatırlatması

RTÜK, Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlediği siyasi reklam yasaklarının bu gece yarısı itibarıyla başlanacağını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlediği siyasi reklam yasaklarına bu gece yarısı itibarıyla başlanacağını hatırlattı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği BUGÜN saat 23:59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, YARIN saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/ebekirsahin/status/1773675981217112225