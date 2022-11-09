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RTÜK'ten TV5'e 'Hakan Şükür' incelemesi!
GÜNDEM 09.11.2022, 14:52
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, eski futbolcu ve AK Parti milletvekili olan hakkında "terör şüphesiyle" yakalama kararı bulunan Hakan Şükür'ün bir programa konuk edilmesi nedeniyle TV5'e yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz" diyerek, TV 5 hakkında Üst Kurulumuz, gerekli incelemeyi başlattıklarını açıkladı.
https://twitter.com/ebekirsahin/status/1590253987994882049
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