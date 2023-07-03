RTÜK'ten internet yayıncılarına yaptırım uyarısı!

Geleneksel yayıncıların yanı sıra internet tabanlı platformlarda son zamanlarda fazlaca yayıncılık ilkeleri ihlal edildiğine dikkati çeken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yazılı yaptığı kamuoyu açıklamasıyla yayıncılara uyarıda bulundu.ANKARA (İGFA) - İnternet tabanlı platformlarda son zamanlarda fazlaca yayıncılık ilkeleri ihlali yapıldığının altını çizen RTÜK, yapıcı uyarılara riayet edilmemesi halinde en ağır müeyyidelerin uygulamasından çekinilmeyeceğini altını çizdi.

Kurulun resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, RTÜK'ün Türkiye'deki radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini düzenleyip denetlediği, radyo ile televizyonların lisans, frekans ve benzeri işlemlerini kanuni olarak düzenlediği, yayın içeriklerinin de denetiminden sorumlu olduğu anımsatıldı.

Açıklamada RTÜK'ün, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanında içerik denetimlerine hız verdiği, izleme uzmanlarınca bahse konu platform yayınlarının dikkatle takip ettiği vurgulandı.

Son dönemde bu platformlara ilişkin çokça şikayet alındığı, bu platformlarda son zamanlarda fazlaca yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, gerekli hallerde "en ağır müeyyidelerin uygulamasından çekinilmeyeceği" kaydedildi.

Açıklamada, "Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran, toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar KABUL EDİLEMEZ. Yönetim gereği “açık kapı” iletişim politikasını yürüten RTÜK, elindeki yaptırım gücünü kullanmayı son çare olarak görmektedir. Muhataplarıyla önce diyalog yolunu tercih eden Üst Kurulumuz, olası sorunların çözümünü karşılıklı anlayış çerçevesinde yerine getirmektedir. Ancak, iyi niyetli çabalarımızın dikkate alınmaması veya yapıcı uyarılarımıza riayet edilmemesi durumunda ise RTÜK en ağır müeyyideleri uygulamaktan çekinmeyecektir" ifadeleri yer aldı.