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RTÜK'te saat uyarısı!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aksi bir düzenleme duyurulmadığı sürece seçim sonuçlarının saat 21 00'den önce verilmesinin yasak olduğunu vurguladı
GÜNDEM 31.03.2024, 18:46
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aksi bir düzenleme duyurulmadığı sürece seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilmesinin yasak olduğunu vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yüksek Seçim Kurulu kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilemeyeceğini hatırlattı.
Kurulun bu saati erkene çekme yetkisinin olduğuna dikkati çeken Şahin, "Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir" paylaşımında bulundu.
https://twitter.com/ebekirsahin/status/1774445567168360800
Öte yandan gözler halen YSK'nın toplantısından çıkacak kararda.
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