RTÜK Başkanı'ndan 'sürtük' başvurusuna yanıt

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kurul Üyesi İlhan Taşcı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "sürtük" ifadeleriyle ilgili RTÜK’e yaptığı başvuruya yanıt verdi.ANKARA (İGFA) - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurul Üyesi İlhan Taşcı'ya ithafen "Siyasilerin Meclis'te yapmış olduğu konuşmalara gösterdiğiniz bu hassasiyeti, CHP Genel Başkanı'nın Genel Kurul konuşmasındaki müstehcen el-kol hareketinde de göstermenizi beklerdik. O konuda da şikayet dilekçenizi bekliyoruz. Sonra bu dilekçenizi inceleyeceğiz" yanıtını verdi.

https://twitter.com/ebekirsahin/status/1532324352187895810

Hatırlanacağı gibi Taşcı, Gezi Parkı protestolarına katılanları hedef alarak "çürük, sürtük" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını yayımlayan televizyon kanalları hakkında rapor hazırlanması için bugün RTÜK’e dilekçeyle başvurmuştu.