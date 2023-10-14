Roman Dernekleri Yalova’da buluştu

Türkiye Roman Dernekleri platformu Genel Başkanı Fahrettin Savcı, Türkiye Roman Platformu’nun Yalova’da 12 Ekim Perşembe günü gerçekleşen Roman Platformu Buluşması’na katıldı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Yalova’daki toplantıya Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, İzmir milletvekili Cemal Bekle , Yalova Belediye Başkanımız Mustafa Tutuk, Tarım ve Orman bakan danışmanı Metin Ölçeri, Yalova AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel’ün yanı sıra, Yalova, Kocaeli, Bursa, İstanbul, İzmir, Samsun, Aydın, Mersin, Balıkesir, Sakarya, Muğla,Tekirdağ, Kırklareli, Manisa, Edirne illerimizden gelen Roman Dernekleri başkanları katıldı.

Türkiye Roman Dernekleri Platformu Genel Başkanı Fahrettin Savcı, buluşma ile ilgili yaptığı açıklamada şunlar söyledi. “Yalova’da dernek başkanları arkadaşlarımız ile çok güzel verimli toplantı gerçekleştirdik . Sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili Türkiye genelinde önemli kararlar aldık.”

Savcı, toplantıya katılan tüm dernek başkanlarının yanı sıra, Yalova Valisi, Dr Hülya Kaya’ ya Milletvekili Cemal Bekle’ye, toplantıya ev sahipliği yapan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile Metin Özçeri’ye teşekkür etti.

Toplantıda Türkiye Roman Platformu Genel Başkanı Fahrettin Savcı tarafından Yalova Valisi Kaya’ya,AK Parti Milletvekili Cemal Bekle ile Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’a plaket takdim edildi.