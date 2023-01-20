Roketatar saldırısına böyle karşılık verildi

PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na saldırısı sonrasında terör hedefleri güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre 11 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Söz konusu saldırıda birliklerimizde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedeflerinin meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vurulduğu açıklandı.

Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Bakanlık roketatar saldırısına verilen karşılığa ilişkin video görüntüleri "Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!" mesajıyla paylaştı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1616504722633986049