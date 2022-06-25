Rob Gray TOFAŞ’ta

Tofaş Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 2020-2021 sezonu Eurocup finalinin MVP’si Rob Gray ile anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2022-2023 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Mavi Yeşilli kulüp, Koç Dimitris Priftis’in başantrenörlüğe getirilmesinin ardından 2020-2021 sezonu Eurocup final serisinin MVP’si (en değerli oyuncusu) Rob Gray ile anlaşma sağladı. Fransız temsilcisi AS Monaco Basket ile Eurocup şampiyonluğu yaşadıktan sonra geride kalan sezonda Euroleague deneyimi yaşayan Rob Gray, shooting guard (2) pozisyonunda görev yapıyor.

1994 doğumlu ve 1.86 boyundaki Birleşik Amerikalı oyuncu, 2020-2021 sezonunda Boulogne-Metropolitans’ta 4 maçta 10 sayı-1.3 ribaund-1.8 asist; Ocak 2021’den itibaren AS Monaco Basket formasıyla Fransa Ligi’ndeki 29 maçta 13.4 sayı-2.3 ribaund-1.3 asist; Eurocup’taki 13 maçta ise 18.2 sayı-2.4 ribaund-1.2 asist, 2021-2022 sezonunda ise AS Monaco Basket ile ligde 13 maçta 10.8 sayı-1.2 ribaund-1.5 asist; Euroleague’de 8 maçta 3.8 sayı-0.4 ribaund-0.8 asist ortalamalarına imza atmıştı.