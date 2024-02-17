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"Rize’ye 21 yılda 150 milyar liralık kamu yatırımı yaptık"

GÜNDEM 17.02.2024, 17:34
"Rize’ye 21 yılda 150 milyar liralık kamu yatırımı yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize mitinginde yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin son 21 yılda yazdığı başarı hikâyesinin kahramanı, Rize ile birlikte 81 vilayetimizin tamamıdır, 85 milyonun her bir ferdidir” dedi.RİZE (İGFA) -  Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Rize mitingine katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, “Birileri, bizim Rize ile birlikte 81 vilayetimizin tamamına olan şu sevdamızı anlayamıyor” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim ezelden ebede uzanan kardeşliğimizi bir türlü idrak edemiyorlar. Tam 22 yıldır Rizeli kardeşlerimizle birlikte yol yürüdük, omuz omuza mücadele ettik. Vesayetçilerden terör örgütlerine, emperyalist güçlerden Türkiye’yle ilgili hesabı olan tüm şer odaklarının karşısında birlikte durduk.”

“BİZİM TEK GAYEMİZ ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE VE ŞEHİRLERİMİZE HİZMET ETMEKTİR”

Türkiye’yi ne ekonomik ne siyasi ne diplomatik ne de sosyal olarak esir almalarına müsaade etmediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her zaman söylüyorum. Türkiye’nin son 21 yılda yazdığı başarı hikâyesinin kahramanı, Rize ile birlikte 81 vilayetimizin tamamıdır, 85 milyonun her bir ferdidir. Siz, bu kardeşinize sahip çıktınız, bize destek oldunuz. Biz de sizin için, tüm Türkiye için samimiyetle çalıştık. Siz bize güvendiniz, inandınız, teveccüh gösterdiniz. Biz de size olan minnet borcumuzu hep daha fazla hizmet ve eser üreterek hamdolsun yerine getirdik” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bizim tek bir gayemiz vardır; o da ülkemize, milletimize ve şehirlerimize hizmet etmektir. Bu amaçla Rize’ye son 21 yılda güncel rakamlarla toplam 150 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.”

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