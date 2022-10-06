Rize'ye 2 yılda 2 gençlik ödülü

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival' organizasyonunda, Rize Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'RİBEGEM GENÇLİK FESTİVALİ” ödül aldı. Böylelikle, Rize Belediyesi’nin gençlik alanında yaptığı çalışmaları 2 yıl üst üste ödüle layık görüldü.RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da başlayan ve 9 Ekim’e kadar sürecek olan “Tam Bana Göre Festivali”nde yerini aldı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin Rize standında ziyaretçilerle bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve gençler Rize standını ziyaret etti.

Ülkenin her yanından gençlerin yoğun katılımıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde başlayan festivalde, bilim adamları ile sanat ve siyaset dünyasından söyleşiler, grafiti sanatçıları, TOGG aracıyla ilgili sunumlar, THY simülasyonu ve sanal gerçeklik etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM)’in düzenlemiş olduğu “Gençlik Festivali” kapsamında Manga, Yasemin Yıldız, Ribegem Herdem konserleri, Akrobatik Basketbol gösterisi, etkinlik alanı ve stantları, Gri Koç ve Nurullah Genç konferansları, Açıkhava sinema etkinliği, e-spor turnuvası, gençlik buluşması binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

RİBEGEM’in düzenlediği etkinliklerin ve şehrin kültürel öğelerinin tanıtıldığı Rize standı, 5 gün boyunca Ankara’da misafirlerini ağırlayacak.