Rize Pazar'da 'çay kanunu' protestosu

Rize Pazar’da Çay üreticileri AKP’nin hazırlayıp TBMM’ye getirdiği tepkiler üzerine Tarım Komisyonunda görüşülmesi süresiz ertelenen ‘Çay Kanunu’ teklifini protesto etti.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - Rize Pazar 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen basın açıklamasına çay üreticileri yoğun katılım sağlarken, siyasi pati ve sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Çay Üreticileri Meclisi adına basın açıklamasını yapan Harun Üst, "AKP Tek adam iktidarı, her zaman olduğu gibi halkın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda karar almıyor, sermaye ve bir avuç yandaşın taleplerini, onların mutluluğunu tesis ediyor. Hazırladıkları Çay Kanun Yasası da aynen böyle olmuştur. ‘Çay Kanunu’, Yaş çay üreticileri olarak bizim zaten istediğimiz bir talepti. Ancak, kanun hazırlanırken bizim de tarafı olacağımız, bizi koruyup, kollayacak, sözümüzü söyleyeceğimiz, bizim orada temsil edileceğimiz bir ortam da hazırlanacak bir yasa istiyorduk" dedi.

‘Çay Kanunu’ diye getirilen metnin AK Parti’nin kendi karanlık dehlizlerinde, gizlice hazırlanmış, pişirilmiş, kamuoyu ile paylaşılmadığına dikkati çeken Üst, "Meclise indirilene kadar da kendileri dışında başka kimsenin haberi olmamıştır. Kamuoyu öğrenmesin diye özel çaba gösterdiklerini de çok iyi biliyoruz. Kanunun giriş gerekçe bölümünde, ‘bitki kalitesini artırmak için iyileştirici tedbirlerin alınması’ için, “çay işleyen fabrikaların sözleşmeli tarım ile üretim süreçlerine dahil olmasına ihtiyaç duyulmaktadır” ifadelerini kullandı.