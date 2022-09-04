Rize Pazar'da Aktepe Grup Yolu köstebek yuvası gibi!

Rize Pazar’da 3 mahalle ve 8 köyün ortak kullandığı Aktepe Grup Yolu bakımsızlık nedeni ile adeta köstebek yuvasına döndü.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - İki yıl önce asfalt çalışması başlatılan ve ancak 1, 5 Km’lik bölümü asfaltlanan 3 mahalle ve 8 köyün ortak kullandığı Aktepe Grup yoluna yıllardır kış mevsimi ardından yapılması gereken yol bakım çalışmasının yapılmamış olması şoför esnafı ve vatandaşı çileden çıkardı.

Kar, buz ve aşırı yağışlardan iyice bozulan ilçeye bağlı Pazar, Cumhuriyet ve Gazi Mahallesi ile Akmescit, Darılı, Aktepe, Aktaş, Alçılı, Dağ dibi, Hasköy ve Yavuz köylerinin beton ve kısmen asfalt olan yola uzun zamandan beri herhangi bir çalışmanın yapılmamış olması vatandaşı isyan ettirdi.

3 mahalle ve 8 köyün ulaşımını sağlayan Aktepe Grup yolunda oluşan haddinden fazla çukurlar sürücülere zor anlar yaşatırken, yolda oluşan çukurlardan kaçabilmek için sürekli makas atmak zorunda kalan sürücüler, “Sanki engebeli yarış pistinde araç kullanıyoruz“ yorumunu yaptılar.

Konu ile ilgili görüşüne başvurulan mahalle ve köy muhtarları durumu sadece dilekçe ile ilgili makamlara ilettiklerini kaydederken, buna rağmen mahalle sınırları içinde belediye, köylerde Özel İdarenin yollarda herhangi bir çalışma yapmadığı gözlendi. Sürücü ve vatandaşlar, ilçede özel ve kamu ile ilgili işleri olduklarını belirterek, "İlçeye uzaklığı 1 kilometre olan mahalle, 15 kilometre olan köy de var. 1 kilometre olan mahallenin de, 15 kilometre olan köyün de yolları adeta köstebek yuvası. Araçlarda alt takım diye bir şey kalmadı” şeklinde dert yandı.

Vatandaşlar Pazar Belediyesi, Rize İl Özel İdaresi ve diğer yetkilerden Aktepe Grup yolunun acilen bakıma alınarak asfaltlamasını istiyor.