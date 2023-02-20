Rize, Kırıkhan'da 'Çadır Kent' kuruyor

Depremin yaşandığı saatlerden itibaren tüm imkânlarını seferber eden Rize Belediyesi, gerek iş makineleri gerekse nitelikli insan gücü olarak deprem bölgelerinde olmaya devam ediyor.RİZE (İGFA) - Depremlerde yaraları sarmak için Rize Belediyesi tüm gücüyle çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin hemen ardından Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 200 çadırlık, içinde yaklaşık 1000 kişinin yaşayabileceği çadırkent kurulumu için Rize Belediyesi atölyesinde imalat çalışmaları süratle başlatıldı.

İmalat çalışmalarının ardından; çadırlar ile birlikte günlük 1000 kişiye hizmet verecek seyyar mutfak, 2’şer adet 5’er kişilik bay bayan tuvalet, 2’şer adet 5’er kişilik bay bayan banyo, yatak, battaniye, yastık, ısınma gereçleri ve çadırkent’te yaşam için gerekli tüm malzemeler tırlara doldurularak Rize’den Hatay’a doğru yola çıktı.

BAŞKAN METİN, ÇADIRKENT’İN KURULUMU İÇİN HATAY’A GİTTİ

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel ve teknik ekibiyle birlikte çadırkentin kurulum çalışmalarını incelemek üzere Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gitti. 35 kişilik Rize Belediyesi teknik personeli ve Rizeli gönüllüler tarafından kurulum çalışmaları devam eden çadırkent, Hatay’a koordinatör vali olarak atanan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Hatay ili Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile birlikte incelendi.

Rize Belediyesi Çadırkentin teslimatı en kısa sürede yapılarak depremzedeleri ağırlamaya başlayacak.