Rize'den vatandaşlara su tasarrufu çağrısı!

Rize'de Ağustos-Eylül ve Kasım-Aralık ayları yağış açısından kurak geçtiğine dikkati çeken Rize Belediyesi, içme suyu tedariki açısından yağmur suyuna bağlı olarak yüzeysel suların arıtılmasıyla elde edilen suyu kullanıldığına vurgu yaparak vatandaşları su konusunda tasarruflu olmaya davet etti.RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi, vatandaşları kuraklığa karşı suyu tasarruflu kullanmalarını istedi.

Belediye tarafından yazılı açıklamada, Rize'de uzun süredir yağışların az olması ve buna bağlı olarak yüzeysel suların azalmasından dolayı sık sık su kesintisi yaşandığına dikkati çekildi.

"İçinde bulunduğumuz bu süreçte daha az mağduriyet yaşamak adına bütün vatandaşlarımızı su konusunda tasarruflu olmaya davet ediyoruz" denilen açıklamada, "Uzun yıllar boyunca yaşamakta olduğumuz su sıkıntısını gidermek adına iki yıl önce belediyemizin Devlet Su İşleri ile birlikte projelendirdiği ve ilimizin su sıkıntısını giderecek olan; Andon vadisi üzerinde yapacağımız Su Göleti Projesi’nin ihalesi yapılmış olup kısa bir sürede inşasına başlanacaktır. İvedi bir şekilde tamamlanması planlanan bu proje ile şehrimizin su sıkıntısını çözüp, sağlıklı ve kesintisiz bir içme suyuna kavuşmuş olacağız. Yaşanabilecek su kesintileri ve mağduriyetlerden dolayı hemşehrilerimizden özür diler, özverili çalışmalarımızla bu mağduriyetleri en az seviyede tutmayı amaçladığımızı belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.