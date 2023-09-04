Rize'den İzmir'e direkt uçuşlar 18'inde başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'den İzmir'e direkt uçuşları 18 Eylül'de başlatacaklarını açıkladı.RİZE (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize il koordinasyon toplantısı sonrasında basın açıklaması yaparak, Rize-İzmir uçuşlarının başlatılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, ilk seferin 18 Eylül'de gerçekleştirileceğini, Ekim ayından itibaren her Cumartesi günü Rize-İzmir arasında uçuşlar devam edeceğini, Kasım ayından itibaren de bu uçuşları haftada iki sefere çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Bölgedeki altyapı ve ulaşım projelerine ilişkin olarak Bakan Uraloğlu, İyidere Lojistik Liman projesinin önemine vurgu yaptıktan sonra projede gelinen aşamayla birlikte faaliyete alınacağı tarihi açıkladı.

Bakan Uraloğlu konuşmasında, "Bu limanımız Doğu Karadeniz Bölgesi, Avrupa ve Orta Asyaya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahiptir. Kafkas ülkeleri ve orta doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacaktır. Yılda 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin TEU konteyner ve 100 bin araçlık Ro-Ro kapasitesi ile Karadeniz Havzasında büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacaktır. Özellikle İranın kuzey eyaletlerinin Dubai Limanlarını kullanarak yaptığı 25 milyar dolarlık ithalatını bir aydan 15 güne indiren bir alternatif olması çok büyük bir avantajdır. Bu özelliğiyle bölgenin ve ülkemizin deniz ticaretinden aldığı paya büyük katkı sağlayacaktır. Proje genelinde yaklaşık yüzde 27 ilerleme kaydettik. İnşallah, 2026 yılı içerisinde projemizi faaliyete geçireceğiz. Faaliyete girmesiyle ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayacağız. Zamanla bu istihdam sayısının daha da artacağını öngörüyoruz. Bu liman, Rizenin geleceğine vurulan bir mühür olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



KARADENİZ LOJİSTİK ÜS HALİNE GELECEK

Rize'nin Avrupa ile Orta Asyaya açılan Kafkasya Koridoru üzerinde yer alması ve Doğu bloğu ülke pazarlarına ulaşım imkânı sağlayan konumu ile Doğu Karadenizin önemli merkezleri arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, Hızla büyüyen ve gelişen Organize Sanayi Bölgesi ve yapım çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanının tamamlanmasıyla da Karadenizde önemli bir lojistik üs haline geleceğini söyledi.

HEDEF 2 MİLYON YOLCU...

Dünyanın deniz üzerine inşa edilen sayılı, ülkemizin ise Ordu-Giresun Havalimanından sonra ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanını geçen yıl Mayıs ayında hizmete açtıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, "Bu iki havalimanımız gibi deniz üzerine inşa edilmiş bir havalimanı Avrupa'da yok ve dünyada da örnekleri çok az. Hatta, Rize-Artvin Havalimanımız dünyadaki 5. havalimanı oldu. Yani, dünyada deniz üzerine kurulu 5 havalimanından 2si ülkemizde inşa edildi. 3 bin metre uzunluğundaki pisti ve yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede terminal binası ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaktadır. Rize-Artvin Havalimanında açıldığı tarihten günümüze kadar iç hatlarda 4 bin 257 inen, 4 bin 252de kalkan olmak üzere toplamda 8 bin 509, dış hatlarda ise 59 inen, 62 kalkan olmak üzere toplamda 121 uçuş gerçekleşmiştir. Genel toplamda yaklaşık 8 bin 650 uçak trafiği olmuştur. 1 milyon 200 bin üstünde yolcu trafiği gerçekleşmiştir. Rize-Artvin Havalimanımızda günlük 6 uçuş İstanbul Havalimanı, 4 uçuş Sabiha Gökçen ve 2 uçuş Ankara olmak üzere toplamda 12 uçak gidiş-geliş 24 uçuş trafiği gerçekleşmektedir. Yılsonuna kadar da açıldığı günden itibaren 2 milyon yolcumuzun Rize-Artvin Havalimanımızdan faydalanacağını öngörüyoruz diye konuştu.

İyidere-İkizdere-Ovit Yolunun ikmal halesini yaptıklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, İyidere-İkizdere arasındaki 37 kmlik kısmı da bitiyoruz. İkizdere-Ovit arasındaki 19 kmlik kısmı da en kısa zamanda yatırım programına alacaklarını söyledi.