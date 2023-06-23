Rize'den bayramlık önlemler alındı
Yaklaşan Kurban bayramı dolayısıyla şehrimizde oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önüne geçmek ve kurban kesecek olan vatandaşların hijyen kurallarına uygun bir bayram geçirmesini sağlamak adına Rize Belediyesi tarafından önlemler alındı.RİZE (İGFA) - Çalışmalar kapsamında şehrin 67 noktasında uyarıcı yazıların yer aldığı pankartlar asan Rize Belediyesi, şehir merkezi ve üst mahallelere 407 adet Kurban Atık kutusu yerleştirerek hayvan atıklarının çevreye atılmasını önleyecek.
Ayrıca çalışmalar kapsamında özel olarak hazırlanan ve içerisinde naylon poşet ve broşürlerin yer aldığı 8 bin 400 adet el çantası belediye ekipleri tarafından dağıtılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu.
Rize Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlarımızın özellikle şehir merkezi içerisi cadde, sokak ve yeşil alanlarda kurban kesmesine müsaade etmeyecek. Rize Belediyesi’nin Çiftekavak mahallesinde bulunan katlı hayvan pazarı içerisinde yer alan kurban kesim alanını sıra sistemiyle kullanabilecekler.
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|36
|52
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|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
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|36
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|25
|18. Denizlispor
|36
|23
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|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
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|38
|84
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|75
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|38
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|38
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|38
|52
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|44
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|38
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|15. Bournemouth
|38
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|38
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|38
|31
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|38
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|O
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|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
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|38
|77
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