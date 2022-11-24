Rize'de ulaşım yatırımlarına yakın mercek

Rize Belediyesi'nin Karayolları iş birliğiyle süren ulaşım yatırımlarını yerinde incelendi.RİZE (İGFA) - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, beraberinde Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık, Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel ile birlikte Rize Belediyesi Karayolları işbirliğiyle devam eden ulaşım yatırımlarını yerinde inceleyerek çalışmaların son durumuyla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

Programda İslampaşa mahallesi Araştırma Hastanesi altında devam eden yol çalışmasıyla başlayan Başkan Rahmi Metin, Müftü Mahallesi kavşak projesi, Dalyan mevki Salarha Tünel kavşağı, Pazar Caddesi bulvar projesi ve Dağbaşı mahallesinden Isırlık Tabiat parkına bağlanacak yol ve macera parkı saha çalışmalarını yerinde incelemede bulunarak Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık ve teknik ekiplerden bilgi aldı.

Mahalle sakinleri ve esnaflarla da bir araya gelen Başkan Metin, saha çalışmalarında gelinen son durumla ilgili de vatandaşları da bilgilendirdi.