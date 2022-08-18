Rize'de şok! Sağlıklı diye içiliyordu...

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 'Andon ilacı suyu' diye bilinen halkımızın da bu amaçla faydalı olduğuna inanarak kullanılan su ile ilgili yapılan detaylı incelemede halihazırda içilmesinin uygun olmadığı tespit edildi.AJANS PAZAR / RİZE (İGFA) - Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Küçükçayır mevkiinde bulunan ve 'Andon ilaçı suyu' diye bilinen halkımızın da bu amaçla faydalı olduğuna inanarak kullandı su ile ilgili yapılan detaylı incelemenin sonucu aktarıldı. Müdürlükten yapılan açıklamada, suyun mevcut haliyle içilmesinin uygun olmadığı tespit edildi.

İlgili kurumları bilgilendiren müdürlük, vatandaşımızın suyu kullanmaya devam etmesi üzerine suyun içilmesinin sağlık açısından uygun olmadığını belirtir yazılı arsmaya başladı.

Halkımızın rağbet ettiği söz konusu suyla ilgili yine belli periyotlarla yeniden tahlil ve tetkikler yapılacağı kaydedilen açıklamada, "İlimizde genelinde nüfusunun büyük bir çoğunluğu tarafından içme suyu olarak kullanılan andon şebeke suyu ile ilgili ise herhangi bir sıkıntı olmayıp, düzenli tetkikleri yapılmakta ve güvenle içilebilir durumdadır. İçinde bulduğumuz mevsimin özelliklerinden de dolayı özellikle köylerimizde kullanılan arıtılmayan, klorlanmayan düzensiz suların bakımlarının çok iyi takip edilmesi, özellikle ve özelikle depo temizliklerinin sıklıkla yapılmasının çok büyük önem arz ettiğini bir kez daha ivedilikle hatırlatmak isteriz" ifadelerin yer verildi.