Rize'de 'Sağlık'tan önemli proje

Rize İl Sağlık Müdürlüğü önemli bir proje ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan (DOKA) destek almaya hak kazandı.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - Rize İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi tarafından girişimcilik ve genç istihdamı teknik destek programı kapsamında sunulan “Rize İl Sağlık Müdürlüğü Mesleki Çalışanlarına Yönelik Wisc-R Yapılandırılmış Psikolojik Danışmanlık Eğitimi” projesi Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ajansından destek almayı hak kazandı.

Rize’de ilk kez uygulanacak olan bu proje ile ilimizdeki sağlık tesislerinde yer alan tüm mesleki çalışanların (psikolog, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacı) sertifikalı Wisc-R Zekâ testi programına katılımları sağlanacaktır.

Rize’deki sağlık tesislerinde uygulanamayan Wisc-R zekâ testi proje sayesinde il genelindeki tüm mesleki çalışanlara verilecek sertifikalı eğitim ile uygulanabilecek, bu nedenle vatandaşlarımızın il dışına veya özel sağlık kuruluşlarına gönderilmesine gerek kalmayacak.

Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu test zekâ ölçümünde dünyada en geçerli ve güvenilir test olması özelliği ile önem taşıdığını belirtti. Sertifikalı olarak yetişmiş personel sayısının ülke genelinde az olduğuna vurgu yapan Tepe, "Bu testin teknik destek programı sayesinde ailelerimizin ve geleceğimiz olan çocuklarımızın her daim yanında olan ilimizdeki sağlık tesislerinde yer alan tüm mesleki çalışanların (psikolog, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacı) sertifikalı olarak öğretilmesi ile ilimizde zekâ testleri geçerliliği ve güvenirliği daha yüksek şekilde yapılacak" dedi.