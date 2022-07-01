Rize'de Millet Bahçesi şekilleniyor

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, beraberinde başkan yardımcılarıyla birlikte Millet Bahçesi’nde devam eden çalışmaları inceleyerek bilgiler aldı.RİZE (İGFA) - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 1990’lı yıllardan başlayan bir dolguyla beraber bulundukları alanda 260 dönümlük bir alan olduğunu belirterek, yaklaşık iki yıldır başlatılan dolguyla da 260 dönümlük alanda takriben 600 dönüme kadar çıkılacağını ve Rize'nin 600 dönümlük bir Millet Bahçesi’ne kavuşacağını kaydetti.

Temel amacın kamuya açık alanların yapılması olduğunu ifade eden Başkan Metin, “Burada peyzaj alanların, yeşil alanların bolca tutulması ve içerisinde bilim merkezinden, kent müzesinden, güzel bir camimizden, bir tarafta Çay çarşısı, gençler için oyun alanları şeklinde böyle bir konsept olacak. Bizim için en değerli taraflarından biri ilk kez Rize’de yıllar sonra denizle sıfır bir sahile kavuşmuş olmamız. Valiliğin ordan Çaykur’un önüne doğru 2 kilometreye yakın bir alan tamamıyla sahil olmuş olacak. İnsanlarımız deniz kenarından, denizin ve yosunun kokusunu hissederek sahilde dolaşmış olacak" diye konuştu.

Başkan Metin, tüm belediye ekibi olarak kendilerinin de gurur duyduklarını belirterek, "Bu hizmet için başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanlığımıza, Millet Bahçesi’nin ihalesini yapacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.