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Rize'de kurban yerlerinde dezenfeksiyon
GÜNDEM 21.06.2023, 15:39
Rize'de kurban bayramı öncesi yerel yönetim, kurban pazar yerinde özellikle dezenfeksiyon ve karasinek ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.RİZE (İGFA) - Rize'deki kurban pazaryerlerindeki çalışmalarda hayvan sağlığı denetimleri Rize İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Rize Belediyesi ekiplerince sürdürülüyor.
Vatandaşlarımızın kurban pazar yerindeki görevlilerin uyarılarını dikkate almaları önem arz ettiğine dikkati çekilirken, pazardaki ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarımız kurban bayramı sonrasında da düzenli olarak devam edeceği kaydedildi.
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