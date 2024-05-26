Rize'de imzalar atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Biz gençlerimize yatırım yaptıkça, onlara güvendiğimizi hissettirdikçe, bilim merkezleriyle, teknoloji festivalleriyle, gençlik merkezleriyle buluşturdukça, inanıyorum ki bu topraklardan nice Selçuk Bayraktarlar, Aziz Sancarlar yetişecek." dedi.RİZE (İGFA) - Rize Ticaret Borsası'nda düzenlenen Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) projeleri toplu açılış ve imza ile Rize'de yapılacak Bilim Merkezi'nin imza töreninde konuşan Kacır, Rize'ye yeni eserler kazandırmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Son 22 yıldır büyüyen güçlü Türkiye'ye yaraşır yatırımları birer birer hayata geçirdiklerini belirten Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve kararlılığı ile asra bedel yatırımları 22 yılda ülkemize kazandırdık. Yapılamaz denilenleri yaptık, olmazları oldurduk." diye konuştu.

Kacır, içeride ve dışarıda ülkenin set çekenlere, yolunu kapatmaya çalışanlara karşı dik durduklarını vurgulayarak, "Bizim davamız millete hizmet davasıdır, dedik. Böylece Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına büyüyen, kalkınan, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir Türkiye olarak adım attık." ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ ADIMLARIN TEMİNATI

Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada lider; ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya üretiminde ise Avrupa'da birinci olan Türk sanayisini inşa ettiklerini kaydeden Kacır, şöyle devam etti:

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin temel şiarı olan Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizi birer birer gerçekleştiriyoruz. Milletimizin 60 yıllık hayali Togg ile mavi sulardaki güvencemiz TCG Anadolu'yla, savaş paradigmalarını değiştiren İHA'larımızla, SİHA'larımızla, dosta güven, düşmana korku veren Akıncı, Kızılelma ve milli muharip uçağımız Kaan ile göğsümüz kabarıyor. Tüm bu başarılar, kazanımlar gelecek vizyonumuzu ortaya koyarken, ileride yapacağımız yeni ve güçlü atılımların da teminatı niteliğindedir."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak son 22 yılda Rize'de yeni veya ilave yatırımlar için 428 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini aktaran Kacır, 18,8 milyar lira sabit yatırımın ve 16 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtıklarını belirtti. Kacır, kentte planlı sanayileşmenin bel kemiği olan Rize Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı ve üstyapı çalışmaları için 1,3 milyar lira finansman sağladıklarını ifade ederek, OSB'nin 28 hektarlık genişleme alanındaki çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI

Son 22 yılda 3 küçük sanayi sitesini tamamlayarak şehirde faaliyet gösteren KOBİ ölçeğindeki sanayicilere altyapısı hazır ve modern iş yerleri sunduklarına işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayi sitelerimizde 1900 ilave istihdam oluşturduk. Diğer yandan Rize'nin büyüme ve kalkınma yolculuğunun bel kemiği olan KOBİ'lerimizi tüm imkanlarımızla destekliyoruz. 22 yıl öncesine kadar şehrimizde sadece iki elin parmağı kadar KOBİ'miz KOSGEB desteklerinden yararlanıyordu. KOSGEB eliyle bugüne kadar 6 bin 700'den fazla KOBİ'mize 777 milyon lira destek sağladık. Özellikle sel felaketi başta olmak üzere doğal afetlerden etkilenen KOBİ'lerimizin yaralarını hızla sardık. 186 KOBİ'mize 207 milyon liralık finansmanı ilk 12 ayı geri ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli olarak kullandırdık."