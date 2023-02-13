Rize de, Hatay'a 'çadırkent' kuruyor

Rize Belediyesi tarafından Hatay iline çadır kent kuruyor. İçerisinde depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak üniteleriyle birlikte 200 çadırlık çadır kent için Rize Belediyesi atölyesinde imalat çalışmaları devam ediyor.RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, hazırlanan çadırların içerisinde yatak, soba, battaniye ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinin hazırda bulunacağı duyuruldu.

Depremzedelerin ısınma ihtiyaçları için yakacak odunların da çadır kent malzemeleriyle birlikte Rize’den Hatay’a gideceği kaydedildi.

Çadır kentin içerisinde depremzede vatandaşlarına hizmet verecek 1 adet seyyar mutfak, 2 adet 5’erli bay ve bayan seyyar tuvaletler, 2 adet 5’erli seyyar bay ve bayan banyolar yer alacak.

Rize Belediyesi Atölyesi’nde imalatına devam edilen Çadır Kent malzemeleri, 14 Şubat akşamı 10 adet tıra yüklenerek Rize’den Hatay’a doğru yola çıkacağı öğrenildi.