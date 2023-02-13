Rize'de 'Haftaya Başlangıç'ta gündem: Asrın felaketi

Rize’deki kurumlar arasında iletişim ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla düzenlenen 'Haftaya Başlangıç' toplantısı Vali Kemal Çeber başkanlığında Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen asrın felaketi gündemi ile gerçekleştirildi.Doğancan İLEK / RİZE (İGFA) - Rize Valiliği Ayder Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Afet kurulu koordinasyon üyeleri, STK temsilcileri ve il müdürleri katıldı.

Toplantıda ülkemizi derinden sarsan 10 ili ve milyonlarca vatandaşımızı etkileyen deprem sonrası ilimizden bugüne kadar yapılan yardımlar, bölgeye giden personel ve ekipmanlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Bundan sonra yapılacak yardım ve çalışmaların yol haritası hazırlanarak, özellikle deprem bölgesinden ilimize gelen ve gelmek isteyen vatandaşlarımızın barınma ve iaşesi noktasında yapılması gerekenlerin koordinesin nasıl olacağı ve http://rizetekyurek.com/ platformunun ne şekilde kullanılacağının işlevselliği görüşüldü.

Deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan malzemeler ve deprem bölgesinde oluşturulacak olan Rize Çadır Kenti’nin son durumu hakkında sunum yapılarak önem arz eden ekipmanların listesi oluşturuldu.

Toplantı; Vali Çeber’in depremin ilk anından itibaren seferber olan Rizeli hemşehrilerimiz, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, aynı ve nakdi yardımların bölgeden gelen isteklere göre hız kesmeden devam etme temennisi ile son buldu.