Rize'de dolgu alanları büyük tehlikede

Rize Kent Konseyi Başkanı Murat Yazıcı’dan uyarı. Yazıcı Rize ve Karadeniz Bölgesi sahil şeridindeki tüm illerde dolgu üzerinde inşa edilen yapıların ivedilikle incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.Doğancan İLEK / RİZE (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan ve astın en büyük felaketi olarak adlandırılan depremden sonra Rize Kent Konseyi Başkanı İnşaat Mühendisi Murat Yazıcı Doğu Karadeniz ve Rize’ de dolgu alanlarında inşa edilen yapıların acilen incelenmesini istedi.

Rize’nin 3. Derece deprem bölgesi olduğunu belirten Yazıcı, “1999 yılı deprem öncesinde yapılan tüm binaların incelenmelidir. Bu inceleme ve raporlara göre de önlem alacaksınız. Kaldı ki dolgu üzerindeki tüm binaların incelenmesi gerekir” dedi.

Dolgu alanlarına yapı yapılmaması gerektiğini söyleyen Kent Konseyi Başkanı İnşaat Mühendisi Murat Yazıcı, "Rize şehir merkezi yüzde 70 dolgu alanı üzerinde kurulmuş. Allah orayı su olarak yaratmış. Su olarak yaratılan bir bölgeyi yapılaşmaya açmak doğanın dengesine saygısızlık. Dolgu alanlarında park, yürüyüş yolu gibi yaşam alanları yapılmalıdır. Bina yaptırmayacaksınız. Ama Türkiye şartlarında fırsat buldukça her tarafa bina yapıldığı için bizim söylediklerimiz askıda kalıyor" diye konuştu.