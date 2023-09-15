Rize'de devam eden yatırımlara yerinde inceleme

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel ve Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık ile birlikte devam eden yatırımları yerinde inceleyerek teknik ekiplerden bilgi aldı.RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi ile Karayolları işbirliğinde Rize’de devam eden yatırımların takibi noktasında belirli aralıklarla saha inceleme çalışmalarını sürdüren Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yeni Terminal projesi alanında incelemelerde bulunarak projede gelinen son durumla ilgili bilgiler aldı.

İnşaat çalışmaları başlayan terminal alanında devam eden zemin güçlendirici fore kazık çalışmalarının yanı sıra diğer yandan otogarın Karadeniz sahil yoluna bağlantısını sağlayacak olan kavşak projesi içinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Terminal projesi alanını inceleyen Başkan Rahmi Metin, beraberindeki heyetle birlikte RTE Diş Hekimliği Fakültesi arkası kurtuluş sokakta yapımında sona yaklaşılan yol çalışmasını yerinde inceledi. Büyük bir kısmı tamamlanan yol güzergahı önceki yıllarda yaşanan yoğun yağışlar neticesinde yaşanan heyelanla kullanılamaz hale gelmişti. Başlatılan çalışmayla koruma taş duvarlarıyla birlikte alt yapısı yenilenen yol asfaltlanarak daha sağlıklı hale getirildi.

DAĞBAŞI- ISIRLIK BAĞLANTI YOLU TAMAMLANIYOR

İnceleme programı çerçevesinde son olarak Dağbaşı mevkiinden Isırlık Tabiat Parkı ve Mesire alanına bağlantı sağlayacak olan ve yapımında sona doğru yaklaşılan kara yolunu incelemede bulunan Başkan Rahmi Metin ve beraberindeki heyet, yolun son durumuyla ilgili ekiplerden bilgi aldı. İlimizde turizm alanına katkı sunacak olan bağlantı yolu ile Dağbaşı mevkiinden Isırlık Tabiat Parkına ulaşım sağlanabilecek.

İnceleme programı sonrasında Başkan Rahmi Metin, misafirlerine Rize Belediyesi tarafından şehrimize kazandırılan Deniz Feneri Sosyal Tesisi ve içerisinde bulunan Denizcilik Müzesini gezdirdi.