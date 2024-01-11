Rize'de Denizcilik Müzesi açıldı

Rize Belediyesi tarafından Boğaz mahallesine kazandırılan, “Deniz Feneri “ sosyal tesisi içerisinde, deniz eskisi eserlerden oluşturulan, Rize denizcilik tarihini aydınlatan “Denizcilik Müzesi” düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu.RİZE (İGFA) - 5 Mayıs 2023 tarihinde halkın hizmetine sunulan sosyal tesis bugün de zengin koleksiyonu ziyaretçileri ile buluşturan deniz müzesinin açılışı ile taçlandırıldı.

Açılış törenine; Milli Savunma eski Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı, Rize Milletvekili Av.Harun Mertoğlu, Rize Vali Yardımcısı Murat Öztürk, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yıldız, AK Parti İl Başkanı Hikmet Ayar, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Gençlik Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, Siyasi Parti İl Başkanları, Sivil Toplum Kuruluş Başkanları, Kurum Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Açılış konuşmalarını; Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Selamlama konuşmalarını Rize Milletvekili Av. Harun Mertoğlu, Rize Vali Vekili Murat Öztürk ve Müze’ye özel koleksiyonunu hibe eden Milli Savunma eski Bakan yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı yaptı.

Açılış konuşmasında Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin; Müzelerin geçmişle gelecekler arasında bir köprü olduğunu kaydederek “Denizcilik hem kültürümüzü hem ticaretimizi geliştirmiştir. Geçmişte denizcilikte kullanılan malzemelerin bu mesleğe meraklı İlerleyen kuşaklara aktarım konusunda önemli bir olgudur. Bizim için önemli olan müzeciliğe denizcilikten başlamış olmamız. Bu mahallede yapmış olmamızın ayrı bir önemi var. Bu mahallede 1854 yılında ilk deniz feneri hemen 500 metre ileride yapılmıştı. Rize’de önümüzde ki dönemde millet bahçesi içerisinde şehrimizi yansıtan müzelerimizi yapacağız” diye konuştu. Başkan Metin, Eserleri ile müzeyi çeşitlilik anlamında özel koleksiyonunu hibe eden Milli Savunma Eski Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı’ya teşekkür etti.

Tarihe ışık tutacak Denizcilik Müzesi Rize Protokolu tarafından kurdela kesimi yapılarak hizmete açıldı.