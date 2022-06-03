Rize'de 'ÇayDalı' ödül kazandırdı

Rize Belediyesi'nin “Çay Çöpünden Mangal Kömürü ve Elektrik Üretim Tesisi” için düzenlenen ödüllü logo, isim ve motto yarışması sonuçlandıRİZE (İGFA) - Rize Belediyesi tarafından Kalkandere Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan “Çay Çöpünden Mangal Kömürü ve Elektrik Üretim Tesisi” için düzenlenen ödüllü Logo, İsim ve Motto yarışmasının sonuçları açıklandı.

Yarışmaya katılan 102 kişi arasından jüri tarafından belirlenen son 5 çalışma halkımızın oylarına sunuldu. Halk oylaması neticesinde “ÇayDalı” ismi ve logosu birinci oldu.

Yarışmada; logo ve isim kategorisinde Enis Albayrak - ( ÇayDalı ) birinci olurken, motto kategorisinde ise Nazan Kibar - ( Doğal Mangal Kömürü ) birinci oldu.

Birincilere logoda 3 bin lira, isimde bin 500 lira, mottoda ise bin 500 lira para ödülü verildi.