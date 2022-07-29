Rize'de Çaydalı Mangal Kömürü Üretim Tesisi'ne inceleme

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize’de görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla birlikte Kalkandere Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Çaydalı Mangal Kömürü Üretim Tesisi ve Kaplıca mahallesinde bulunan İçme Suyundan Elektrik Üretim Tesisini inceledi.RİZE (İGFA) - Gazetecilere tesislerde devam eden üretim çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yaklaşık 2 yıl önce başlayan AR-GE çalışmaları neticesinde çay çöpünden ciddi anlamda hem mangal kömürü hem de birçok materyalin de olabileceğini gördük ve faaliyete başladıklarını aktararak, "1,5 sene önce 12 dönümlük bir alanda 9 dönümlük düz alan yakalayabilmek için burada muazzam bir inşaat çalışması yapıldı ve sonunda fabrikamıza kavuştuk” dedi.

Seri üretime geçtiklerini vurgulayan Başkan Metin, fabrikanın içerisindeki deneme üretimleri akabinde kendi içerisindeki eksiklikleri gidererek yaklaşık 1 aydır seri üretim yapabilir hale geldiklerine dikkati çekerek, burada çay çöpleri proliz denilen makinelerde karbona dönüştürüldüğünü, karbondan da yine organik ürünler sayesinde mangal kömürüne dönüştürüldüğünü söyledi.

Mangal kömürü üretirken aynı zamanda elektrik üretimi de yaptıklarını söyleyen Başkan Metin, “Proliz makinesinde çay çöpleri karbona dönüştürülürken aynı zamanda çıkan metan gazını da aynı anda elektriğe çeviriyoruz. Böylece 0.8 megavat elektrik gücün de ulaşmış oluyoruz. Yine aynı proliz makinesinde çay çöpleri işlem görürken yaklaşık 20-25 kilo da sıvı çıkıyor. Yani kuru çay çöpünden yüzde 25 sıvı çıkıyor. Tarımda gübre olarak kullanılabilecek malzeme hem de yakıt olarak kullanılabilecek malzeme bulunuyor. Bunların çalışması devam ediyor” dedi.

Rize Belediyesi Çaydalı Mangal Kömürü Tesisi incelemesinin ardından Rize Merkeze bağlı Kaplıca Mahallesi’nde bulunan İçme Suyundan Elektrik Üretim Tesisi ziyaret edildi.