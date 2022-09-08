Rize'de Bozkale-Söğütlü arası ışıklandırılıyor

Rize Belediyesi’nin girişimleriyle Karadeniz Sahil Yolu’nun Rize Bozkale mahallesiyle Söğütlü Köyü arasındaki 2,5 kilometrelik kısımda aydınlatma çalışmaları başladı.RİZE (İGFA)- Rize'de 1,5 milyon TL tutarındaki proje için enerji hattı çekilmesi için alt yapı çalışmaları devam ediyor.

2.5 km’lik mesafede 55 adet aydınlatma direği yerleştirilecek. Rize şehrinin batı girişi niteliğinde olan ve vatandaşların talepleri sonucunda yaklaşık 2.5 kilometrelik kısım için aydınlatma çalışmaları, Rize Belediyesi’nin girişimleriyle gerçekleştirilecek.

Özellikle tır sürücülerinin uğrak noktası haline gelen Bozkale Mahallesi ve devamındaki Söğütlü ve Balıkçılar köyleri için aydınlatma çalışmaları, enerji hattının çekilmesi ve direk montaj çalışmalarının ardından tamamlanacak.