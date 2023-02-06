Rize Belediyesi yaraları Kahramanmaraş'ta saracak

Rize Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem bölgesine 5 ekskavatör, 6 damperli kamyon, 2 adet çekicili ve vinçli 4x4 kamyonet, 1 otobüs, 5 taşıyıcı kamyon, 1 adet çok amaçlı itfaiye kurtarma aracı, 1 adet temizlik kamyonu, mühendis, itfaiyeci, operatör, bakım, onarım ve teknik personelden oluşan 41 kişilik ekibini yola çıkardı.RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi ekipleri deprem bölgesine doğru yola çıktı.

AFAD Başkanlığı’yla koordinasyon içerisinde olan ekipler, Kahramanmaraş’ta görev yapacak.

Öte yandan Sahil Açık Otopark Alanı’nda kurulan çadırda deprem bölgelerine ulaştırılacak malzemelerin toplanması devam ediyor.

Afet bölgelerinde ilk olarak ihtiyaç duyulan Battaniye, Çocuk Bezi, Çocuk Maması, Hijyen Seti, Sıhhi Malzeme, Yorgan, Çadır, Tüplü Isıtıcı, Uyku Tulumu, Yastık, Isıtıcı, Çizme – Bot, Günlük Kıyafet, Çorap, İç Çamaşırı, Bere, Mont, Yağmurluk gibi ihtiyaç malzemelerinin Deprem Yardım Toplama çadırında toplanarak AFAD koordinasyonunda ihtiyaç bölgelerine sevkinin sağlanacağı öğrenildi.