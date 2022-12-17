Rize Belediyesi'nden 'özel' seminer
Rize Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli çocuklar için alanında uzman kişiler tarafından çocuk ve hareket konulu seminer düzenledi.RİZE (İGFA) - Çocuk Ortopedisti Prof.Dr. Muharrem İnan, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Murat Karakucak, Çocuk Ortopedisti Op. Dr. Barış Görgün, Çocuk Nörolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Merve Feyza Yüksel, Fizyoterapist Turgay Arık ve Uzman Fizyoterapist Filiz Bayraktaroğlunun konuşmacı olarak katıldığı seminerde, özel gereksinimli çocuklarımız ve Ailelerine çocuklarımızın hareket etme sırasında karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerilerinde bulundu.
Seminer sonunda Kültür Merkezi Salonunda ve öğleden sonra Camiönü Mahallesinde faaliyet gösteren Rize Engelsiz Yaşam Merkezinde çocukların muayeneleri ücretsiz olarak yapıldı.
Program sonunda AKPARTİ Meclis Üyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Koordinatörü Burak Çakıroğlu, Konuşmacılara teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Pendikspor
|16
|29
|3. Samsunspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|16
|29
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Göztepe
|16
|24
|10. Manisa FK
|17
|25
|11. Sakaryaspor
|17
|22
|12. Altay
|16
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|17
|17
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4