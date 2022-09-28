Rize Belediyesi Etnospor'da yerini alacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından, Türkiye’nin ev sahipliğinde 29 Eylül – 2 Ekim 2022 tarihleri arasında Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenecek ve şehirlerin yemek lezzetleri ile kültürel değerlerinin de ön planda olacağı 4. Dünya Göçebe Oyunları organizasyonuna şehrimizi temsilen Rize Belediyesi katılacak.RİZE (İGFA) - Türkiye’nin farklı illeri ve çeşitli ülkelerden katılımın olacağı organizasyon alanı içerisinde yer alacak olan Rize Belediyesi, hazırlamış olduğu görsel tasarım ve çeşitli materyallerle alanda ilimizin dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayacak.

Rize Belediyesi, bünyesinde bulunan Kadın Kültür ve Sanat Merkezi ile katılım sağlayacağı dev organizasyonda, Rize’nin yöresel el sanatlarını Bursa’nın İznik ilçesine taşınarak ziyaretçilere sergileyecek. Alan içerisinde Rize’nin Gastronomisi, doğası, vadileri, tarihi taş köprüleri, tarihi konakları, su sporları, geleneksel ürünleri ve benzeri kültürel hayat esintilerinin yer aldığı görseler yer alacak.

Kültür organizasyonları çerçevesinde daha öncede farklı illerde düzenlenen fuarlara katılım sağlayarak buralarda faaliyet gösteren Rize Belediyesi, keşfedilmeyi bekleyen Rize’yi dünyaya tanıtmak ve bölgenin turizm potansiyelini arttırmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

102 ülkeden sporcuların etkinliklere katılacağı 4. Dünya Göçebe Oyunları organizasyonunda ata sporları ve şehirlerin kültürel değerleri yer alacak.