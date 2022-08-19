Rize Artvin Havalimanı taksi ihalesi sonuçlandı

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Rize - Artvin havalimanında taksi kooperatifleri arasında tartışmalara neden olan taksi ihalesi sonuçlandı.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - Rize - Artvin havalimanının hizmete açılmasının ardından Pazar, Çayeli ve Ardeşen taksi kooperatifleri arasında yolcu taşımacılığı nedeni ile zaman zaman tartışma ve gerginlikler yaşanmıştı.

Yaşanan gerginliklerin ardından Rize - Artvin Havalimanı taksi işletmesini kimin yapacağı merak oldu.

14 Mayıs’ta hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nda hizmet verecek olan taksi durağının ihalesi yapıldı.

Pazar ve Çayeli taksi kooperatiflerinin katıldığı ihale açık artırma usulü ile başladı ve kapalı zarf usulü ile tamamlandı.

İhalede en yüksek teklifi veren Çayeli Taksi Kooperatifi ihaleyi kazandı. Çayeli ve Ardeşen taksi kooperatiflerinin ortaklaşa girdiği ihalede 15 gün içinde sözleşmelerin yapılarak hizmete başlanması planlanıyor.