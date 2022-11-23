Riskli yapılar acilen dönüştürülmelidir!

Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, afetler dolayısıyla yaşanan can kayıplarının yaklaşık yüzde 60’ı depremlerden kaynaklandığını belirterek, yeni acılar yaşanmadan riskli yapıların acilen yenilenerek dönüştürülmesi gerektiğinin altı çizildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamalarının sağlanması için 34 yılı aşkın süredir uğraş veren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 23 Kasım 2022 tarihinde 04.08’de merkez üssü Sarıdere-Gölyaka-Düzce olan 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarılarda bulundu.

Geçmişte yaşadığımız depremlerde olduğu gibi, gelecekte olacak depremlere karşı tedbir alınmazsa büyük can ve mal kaybına uğrayacağımıza dikkat çeken Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, ülkede depremin can ve mal kaybı bakımından ilk sırada yer alan bir afet türü olduğunun altını çizdi.

Depremlerin yerini, zamanını ve şiddetini kesin olarak bilinmediği için yeni acılar yaşanmadan riskli yapıların acilen yenilenerek dönüştürülmesi gerektiğine vurgu ayapan Başkan Işık, "Hükümetimiz 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, 2,8 milyon konutun dönüşümünü tamamladı. Sağlıksız olduğu tespit edilen 1,1 milyon konutun da dönüşümünün 4 yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor. 2035 yılına kadar ise deprem riski olan tüm bölgelerde kentsel dönüşüme girmemiş, yenilenmemiş yapı stokunun kalmaması hedefleniyor" dedi.

Depremlerin ekonomik etkilerine de dikkat çeken Işık, “Özellikle İstanbul gibi ticaretin, sanayinin ve önemli üst ve altyapıların olduğu büyükşehirlerde olabilecek büyük bir depremin ülke ekonomisine etkileri de değerlendirilmelidir. Bu nedenle, kentsel dönüşümün hızını azaltan sorunların çözülmesi önem arz etmektedir. Bu sorunların çözülmesi ile vatandaşların güvenli ve konforlu yaşam alanlarına kavuşması sağlanabilecektir. Bu nedenle T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her yıl en az 300 bin konutun dönüştürülebilmesi için süreçte yer alacak bütün paydaşlar aktif rol almalıdır” diye konuştu.