RİKE 90 kişiyle deprem bölgesinde hizmet veriyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sebebiyle afet bölgelerine giden Rize Arama Kurtarma Ekibi (RİKE) 90 kişiyle depremzedelere umut olmak için var gücüyle çalışıyor.Doğancan İLEK / RİZE (İGFA) - Rize Valiliği öncülüğünde kurulan ve ülke genelinde görev yapmak üzere arama kurtarma faaliyetlerinde profesyonel dağcıların yanı sıra dalgıçlar, sağlık personeli, off-road ve rafting ekiplerinden oluşan gönüllü 90 kişilik ekip deprem bölgelerinde gerçekleşen arama kurtarma çalışmalarında onlarca kişiye umut olmak için gece gündüz demeden çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

RİKE bünyesinde yer alan (İkizdere Arama Kurtarma Ekibi (İDAK), Kaçkar Dağcılık, Rafting, Kayak, Spor İhtisas Kulübü(KDRK), Çayeli Doğa Sporları Kulübü (ÇAYDOSK), RizExtreme Team Grubu, Verçenik Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve Rize Karadeniz Dalgıçlar Spor Kulübü ) yer aldığı profesyonel eğitim almış ve tamamı ilimizin gençlerinden oluşan 90 kişilik gönüllü ekip de AFAD koordinasyonunda deprem afetinin yaşandığı bölge illerinde hizmet veriyor.

Deprem sonrası enkaz altında saatlerce yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımızın kurtarılmasında sahadaki tüm kamu kurumları ve gönüllü vatandaşlar ile birlikte hizmet veren RİKE personeli, depremin yaşandığı ilk andan itibaren Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep ve Hatay’da görev alıyor.