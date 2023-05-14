Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Anneler Günü mesajı

Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, anne sevgisinin fedakârlıkların en yüce hali olduğunu vurgulayarak, “Onların yüreğindeki sevgi kadar, yeryüzünde daha saf ve güçlü bir şey yoktur. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum” dedi.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Annelik, fedakârlık ve karşılıksız sevginin en güzel örneğidir. Onların yüreğindeki iyilik ve güzellik evladı için gerçek bir cennettir. Anneler toplumun da geleceğini şekillendiren en büyük öğretmenlerdir. Onlar bereketin ve başarının altına imza attıklarını bizlere defalarca göstermişlerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; bütün annelerimize şükranlarımı sunar, saygı ve hürmetlerimi iletirim. Kaybettiklerimizin de mekânı cennet olsun. Anneler Günü kutlu olsun."