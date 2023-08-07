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Resmi Gazete ilan ücretlerine zam... Satırı 40 TL oldu
GÜNDEM 07.08.2023, 09:39
Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ücretlerine zam yapıldı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'nin ilan ücretlerine zam yapıldı.
Yeni zamla Resmi Gazete'de satır başı 25,50 lira olan ilan ücreti 40 liraya yükseldi.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nca alınan karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
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