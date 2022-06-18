Renault Grup'ta üst düzey atama

Renault Group Türkiye’nin Kurumsal İletişim Direktörlüğüne Saadet Alpago atandı. Otomotiv dünyasının en önemli iş birliklerinden Alliance (Renault-Nissan-Mitsubishi) ittifakı içinde gerçekleşen bu üst düzey atama, Türkiye otomotiv sektörü açısından da önemli bir gelişme olarak kayda geçiyor.İSTANBUL (İGFA) - Renault Group Türkiye’nin Kurumsal İletişim Direktörü pozisyonuna, otomotiv sektörünün deneyimli kurumsal iletişimcisi Saadet Alpago getirildi. 1996 yılından bu yana çeşitli firmalarda önemli pozisyonlarda başarıyla görev alan Saadet Alpago, 27 Haziran itibarıyla Renault Group Türkiye’de Kurumsal İletişim Direktörü unvanıyla çalışmaya başlayacak. Bu atama ayrıca Alliance ittifakının yetenek transferi anlamında da büyük önem taşıyor.

Renault Group Türkiye'nin, yeni mobilite ekosisteminin öncüsü olmak ve Türkiye’deki varlığını ve yatırımlarını güçlendirmek amacıyla oluşturduğu stratejisini tüm iş ortaklarıyla birlikte yürütmek ve duyurmak adına önemli bir role sahip olacak Saadet Alpago, gerekli tüm kurumsal ve medya iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak.