Rektör Tabakoğlu, EUA toplantısında

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) temsilcileri ve EUA üyesi Türk üniversiteleri ile istişare toplantısına katıldıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başbakanlığında YÖK’te gerçekleştirilen Avrupa Üniversiteler birliği (EUA) Temsilcileri ve EUA üyesi Türk Üniversiteleri ile istişare toplantısına katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve EUA Başkanı Prof. Dr. Josep M. Garrell’in sunumlarıyla başlayan toplantıda, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “YÖK ve Türk Yükseköğretim Sistemi” başlıklı sunumunda Türkiye’de 208 yükseköğretim kurumunda yaklaşık 7 milyon öğrencinin öğrenim gördüğünü ifade etti.

Ayrıca, üniversiteye erişim ve kadınların yükseköğretime katılımının Yükseköğretim Kurulu'nun öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Özvar, Türkiye'nin kadın öğretim üyeleri oranı açısından öncü bir ülke olduğunu belirtti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk yükseköğretiminin uluslararası niteliğini de değerlendirdiği konuşmasında, Türkiye'nin Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın bir üyesi olduğunu ve Bologna Süreci'ni aktif olarak uyguladığını ifade etti. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinin 2010'da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildiğini hatırlatan Özvar, Türk üniversitelerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi ve Diploma Eki Etiketi aldığını ve Erasmus Değişim Programı ile uluslararası öğrenci ve akademisyen hareketliliğini teşvik ettiklerini belirtti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk üniversitelerinin uluslararası sıralamalardaki başarılarına da değinerek, kalite odaklı yaklaşımlarının sonuçlarını gördüklerini söyledi.

Gelecekte daha fazla Türk üniversitesinin EUA'ya katılma niyetinde olduğunu belirten Özvar, Türk üniversitelerinin EUA komitelerinde daha fazla yer almasını ve birliğin çalışmalarına daha aktif katılmasını ele alacaklarını ifade etti.

EUA Başkanı Garrell, Avrupa Üniversiteler Birliği'nin (EUA) sadece Brüksel'de değil birçok ülkede faaliyet gösterdiğini vurguladığı konuşmasında, birliğe üye üniversiteler arasındaki iş birliğinin önemine değinerek, birçok alanda üniversiteleri teşvik ettiklerini belirtti. Türkiye'den daha fazla üniversitenin EUA'ya üye olmasını istediklerini ve Türk üniversitelerinin EUA çalışma gruplarında ve komitelerinde aktif rol almalarını destekleyeceklerini ifade eden Garrell, araştırma ve yenilik stratejilerinin teşvik edilmesinin EUA'nın öncelikleri arasında olduğunu ve yükseköğretim kurumlarının kendi toplumlarına daha fazla hizmet etmeyi amaçladıklarını belirtti.

EUA Genel Sekreteri Amanda Crowfoot ise, “Universities without Walls” adlı konuşmasında, “Açıklık, sürdürülebilirlik ve özerkliğin” duvarsız üniversiteleri inşa etmekte önemli yapı taşları olduğuna değindi. Genel Sekreter Crowfoot, Avrupa'daki üniversiteler için uluslararası iş birliğinin önemini ve çeşitli ekonomik ve sosyal gelişmeler nedeniyle karşılaştığı zorlukları ele aldığı sunumunda, Avrupa'nın çok taraflı çerçevesinin, Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA), AB programları ve politikalarını içerdiğini ifade etti.

Toplantı, EUA’ya üye Türk Üniversitelerinin değerlendirmelerinin ardından Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda Avrupa ve Türk üniversiteleri arasında bilimsel ve teknolojik iş birliği konusunda anlaşıldı.

Toplantı sonrasında Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, EUA Başkanı Prof. Dr. Josep M. Garrell ve EUA Genel Sekreteri Amanda Crowfoot ve beraberindeki heyetle ODTÜ TEKNOKENT’i ziyaret etti.