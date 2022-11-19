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Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan Selahattin Gürkan'a ziyaret

GÜNDEM 19.11.2022, 17:34
Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan Selahattin Gürkan'a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti.MALATYA (İGFA) - Malatya ziyaretleri kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a da konuk olduklarını belirten Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Malatya'nın kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu söylerken, "Şehirde sizi iyi hissettiren ne varsa aslında o belediye hizmetleridir. Yani trafiktir, yeşildir, parktır, insanların rahat nefes aldığı alanlardır. Bende Malatya’ya her geldiğimde Malatya’nın gerçekten bu çerçevede gelişmiş, kalkınmış, ilerlemiş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Her gelişimizde belediye başkanımızla görüşüyoruz her seferinde de yeni bir projeyle karşımıza çıkıyor. Malatya’da iki tane önemli üniversite var. İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi rektörlerimizle görüştüm. Bizzat 1936 yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını koyarak kurulması için öneri verdiği, sonra araya 2.Dünya Savaşı ve bir takım başka maniler çıkması sebebiyle ancak 1946 yılında kurulmuş ama bizzat Atatürk’ün vasiyeti olarak kurulmuş bir kurum. Cumhuriyet döneminde kurulan ilk üniversitenin rektörü olarak hem İnönü Üniversitemiz hem de Turgut Özal Üniversitemizin rektörleriyle, yöneticileriyle görüşüp hangi alanlarda iş birliği yapabileceğimizi konuşuyoruz. Sayın Başkanımız Malatya insanının sıcaklığına yakışır bir ev sahipliği yaptı bize. Değerli başkanımızı yaptığı işlerdeki çalışmalardan dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Hocamız 23 - 26. dönemde meclisimizde olduğu dönemlerde ülkemize güzel hizmetler yaptı.  Bugün Türkiye sağlık noktasında en üst segmente erişmişse bunda Necdet hocamızın çok büyük emekleri olduğunu biliyorum. İnşallah şu anda da üniversitede öğrencileri Türkiye’nin aydınlık yarınlarına güvenimiz olan gençlerimizi en güzel şekilde yetiştirecek" dedi.

Başkan Gürkan ziyarette Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a çeşitli hediyeler takdim etti.

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