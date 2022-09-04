Rektör Hotor'dan 'milli teknoloji' vurgusu

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden birisi olan TEKNOFEST’in Samsun etabına katılan Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ), kurduğu stant ile bilim ve teknoloji meraklılarını ağırlarken; mensuplarının aldığı ödüller ile de dikkat çekti.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin milli ve yerli teknoloji üretim hamlesini desteklemek amacıyla organize edilen ve alanında dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden birisi olan TEKNOFEST’in Samsun etabı, 30 Ağustos 4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlendi.

Festivalin kurumsal paydaşlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) ise Samsun’a 18 ekiple katılarak adeta çıkarma yaparken; kurduğu stant ile de havacılık, bilim ve teknoloji meraklılarını ağırladı. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı(ISIF)-2022’ye ise Dokuz Eylül Üniversitesi Teknopark (DEPARK) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ile katılan DEÜ, aldığı ödüller ile de dikkat çekti. ISIF-2022 Buluş Yarışması’na DEÜ ekosistemi bünyesindeki 6 patent ile katılan DEÜ girişimcileri; Türk Patent ve Marka Kurumu En İyi Akademik Buluş Ödülü’nü, bir altın ve dört bronz madalya almış oldu. Böylece yarışmaya katılan bütün patentler, ödüle layık görüldü.

Festivalin sadece sergi ve yarışmalardan ibaret olmadığını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Kurumsal paydaşı olduğumuz TEKNOFEST, ulusal kalkınmanın geleceğini şekillendiren kurumların, üniversitelerin ve küresel markaların bir araya geldiği; kariyerini gökyüzüne çevirmek isteyen gençlerin ve girişimcilerin buluştuğu bir organizasyon. Buradaki ana fikir, havacılık ve uzay sanayini milli kaynakları kullanarak geliştirmek. Araştırma üniversitesi olarak biz de, sorumluluklarımızı yerine getirmek için Samsun’daki bu festivale katıldık. Unutmayalım ki milli hedeflere ulaşmak, işbirliğini ve bu tür organizasyonları gerektiriyor” dedi.