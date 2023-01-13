Rektör Fatih Altun’dan GenKök’e Ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi’ni (GenKök) ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Araştırma merkezleri ziyaretleri kapsamında GenKök’ü ziyaret eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, merkez konferans salonunda düzenlenen toplantıda merkez araştırmacıları ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul, merkezde yürütülen AR-GE çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da yaptığı konuşmada GenKök’ün üniversitenin en önemli araştırma merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çekti.

Araştırmacıların memnuniyetlerini yüksek olmasını önemsediklerinin altını çizen Rektör Altun, “GenKök’te AR-GE ve öğrenci faaliyetleri boyutunda çok güzel işlerin ortaya konulduğunu görmekteyiz” dedi.

Konuşmasının ardından Rektör Altun, araştırmacılardan gelen soruları yanıtlayarak, talep ve istekleri dinledi.

Rektör Altun’un GenKök ziyaretine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu da eşlik etti.