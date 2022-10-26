Rekabet'ten Meta'ya 347 milyar lira para cezası!

Rekabet Kurulu, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook hakkında başlatılan soruşturmada, idari para cezası verilmesine karar verdi.ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Meta Platforms, Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited) ve WhatsApp LLC'ye 346 milyar 717 bin 193,40 TL idari para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi" denildi.

Kararda, "20.10.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; FACEBOOK’un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi" ifadeleri yer aldı.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 20.10.2022 tarihli, 22-48/706-299 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.