'Rekabet'ten bazı özel okullara soruşturma!

Özel okul ücretlerine 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılacak zam oranı sonrasında belirlenen orandan daha yüksek zamlar yapıldığı iddiaları dolayısıyla Rekabet Kurumu, Ankara ve İstanbul'da bazı okullar için soruşturma başlattı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarla ilgili yüzde 65’e kadar zam yapabileceğini duyurmuştu.

Özel okul ücretlerine belirlenen orandan daha yüksek zamlar yapıldığı iddiaları sonrasında Rekabet Kurumu bazı özel okullar için soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan iki ayrı yazılı açıklamada Ankara ve İstanbul'daki özel eğitim kurumlarının yanı sıra Türkiye Özel Okullar Derneği ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Buna göre, İstanbul’da faaliyet gösteren Fransa menşeili özel eğitim kurumlarından Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nin fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırmada bulguları ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurumu; söz konusu okullar hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

BİR SORUŞTURMA DA ANKARA'DAKİ BAZI ÖZEL OKULLARA

Ayrıca bir başka yazılı açıklamada ise, İstanbul ve Ankara illerinde faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandığı duyuruldu.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.11.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli buldu.

Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren;

1. ABC Koleji Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi,

2. Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,

3. Çözüm Dergisi Yay. Tic. Ltd. Şti.,

4. ESS Eğitim Hizmetleri AŞ,

5. Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,

6. Özel Arı Eğitim ve Öğretim San. Tic. AŞ,

7. Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,

8. Yükselen Koleji Eğitim AŞ

hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.