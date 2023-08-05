Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne yakın takip

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapılan çalışmaları inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a Kayseri’nin vizyon projelerinden birisi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki inceleme esnasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen ile daire başkanları eşlik etti.

Büyükkılıç, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak millet bahçesi içerisine dikimi yapılacak olan nilüfer çiçeklerini de inceleyerek, peyzaj ve çevre düzenlemesi ile ilgili son durum hakkında bilgiler aldı. Türkiye’nin ikinci büyük millet bahçesi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde son aşamaya gelinen çalışmaları inceleyen ve burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, millet bahçesinin bir ay sonra Kayserililerle buluşacağını belirterek, “Yüzümüz gülüyor, sona yaklaşıyoruz. Millet bahçesindeyiz. İsmine yakışır şekliyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Türkiye’mizdeki ikinci büyük millet bahçesi olarak biliniyor. İnşallah kısa bir süre sonra hemşehrilerimizle buluşacak. İnşallah bir ay içerisinde halkımızla buluşacağına inanıyorum” dedi.

Millet bahçesinin 1 milyon 260 bin metrekarelik bir alana sahip olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, “Burada yeşili oran itibariyle en çok olan, etkinlik alanlarıyla, değişik spor alanlarıyla 1 milyon 260 bin metrekarelik bir millet bahçesinden söz ediyoruz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla gününü geçirebileceği bir ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Allah’ın izniyle bir ay sonrasında vatandaşlarımızın burada rahatlıkla etkinliklerden yararlanacağı bir ortamı göreceklerine inanıyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, temizlik yapan personele de yardım etmeyi ihmal etmedi.