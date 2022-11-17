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Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne yakın takip

GÜNDEM 17.11.2022, 07:16
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne yakın takip

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde detaylı sunum alarak, incelemelerde bulundu.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin vizyon projelerinden biri olan 1 milyon 260 bin metrekare alanda kurulacak olan ve inşaat çalışmaları sürdürülen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni yerinde denetledi.

Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin şantiye alanında yüklenici firma yetkililerinden proje hakkında kapsamlı bilgi alırken, sunumda yapısal peyzajda yüzde 94 seviyesine ulaşıldığı, Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde cephe imalatlarının tamamlandığı, millet kıraathanelerinin tamamen bittiği, idare binasının tamamlandığı ifade edildi.

Brifingin ardından Başkan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki alanda, peyzaj ile sosyal donatılarla dolu olacak şekilde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince projelendirilen ve bu doğrultuda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

TÜRKİYE’NİN EN YEŞİL MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Büyükkılıç inceleme sırasında Türkiye’nin en yeşil millet bahçeleri arasında yer alması ve 1 milyon metrekarenin tamamen yeşil alan olması için yapılan peyzaj çalışmalarında ağaç dikimine destek olarak, ağaç dikimi esnasında kürek ile toprak atmayı da ihmal etmedi. 

Devam eden çalışmalarla ilgili burada değerlendirmede bulunan Başkan Büyükkılıç, “Önce içeride bir brifing aldık. Birinci etapla ilgili yüzde 94’lerde tamamlama aşamasına gelmiş. İkinci etap yapılan ihale sonrası yüzde 60’larda olan seyri söz konusu. İnşallah yüzde yüze ulaşma yönüyle Nisan, Mayıs ayında parkımızın bitmiş olmasını umuyor ve vatandaşlarımızın da hizmetine açacağımıza inanıyorum” dedi.

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alacak alanlarla ilgili de bilgiler vererek, “Yapılan, onlarca fonksiyon yüklenecek olan binalarımız söz konusu. Mutfak Sanatları Merkezi’mizden, kütüphanemizden, yeme içme mekânlarımızdan, oyun alanlarından vesaire onlarda kendi seyri ve süreci içerisinde devam ediyor. Yeşil konusunda 1 milyon metrekareye yakın gerek ağaçlandırma, gerekse çayırla, çimenle, çiçekle bezendirme şeklindeki çalışmalar da hızla devam ediyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Millet Bahçesi içerisinde dikilen ağaçların her birinin 10-15 yaşında olduğuna dikkat çekerek, “Dikelim, beklesin büyüsün mantığında değil, hemen hizmete alınsın, hemen yararlanılsın mantığında burada bir çalışma gözlemliyoruz. Sert zeminlerle ilgili çalışmalar tamamlanmış durumda. Biyolojik göletimizle ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasında” şeklinde konuştu.

“KAYSERİ BİR YAŞAM MERKEZİNE KAVUŞACAK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyacak millet bahçesi ile Kayseri’nin bir yaşam merkezine kavuşacağını belirten Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımıza ve tabii Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ’mize, belediyemizin ekibine, yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. İnşallah Kayseri’mizin beklentisine cevap verecek olan bir çalışmayla Kayseri’miz buluşacak diye umuyor ve inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İnceleme esnasında Başkan Büyükkılıç’a Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

ÇOK FONKSİYONLU VİZYON PROJEDE NELER VAR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) destekleriyle yapımı hummalı bir şekilde süren ve 6 adet kuyu binası, 96 adet engelli, 26 adet büfe, 28 adet otobüs otoparkı olmak üzere toplam 3 bin 394 adet otopark alanının yer alacağı projede, bisiklet ve koşu, yürüyüş yollar, piknik alanı, servis yolları, 2 ayrı etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları, spor kompleksi içerisinde 2 adet futbol sahası, çok amaçlı spor sahası, 2 adet tenis kortu, 2 adet plaj voleybolu ve süs havuzları da yer alacak.

Ayrıca projede, köpek eğitim alanı, geleneksel takvim, konser gibi etkinliklere hizmet edecek sahne kurulum alanı ve amfi, özel tasarlanmış çiçek bahçeleri, yapay tepelikler, kaykay pisti, pilates ve yoga sahaları, güneş saati, spor alanlarının etrafında her biri 123 kişilik 14 adet tribün ve model araç-drone pisti bulunacak.

Öte yandan, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine Mimar Sinan'ın anısına Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi ve 5 bin 500 metrekarelik devasa kütüphane ile Mutfak Sanatları Merkezi de yapılacak.

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