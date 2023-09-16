Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi gün sayıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapılan çalışmaları inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Kayseri’nin vizyon projelerinden birisi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki teknik gezi sırasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile teknik ekip eşlik etti.

Büyükkılıç, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak millet bahçesi içerisinde peyzaj ve çevre düzenlemesi ile ilgili son durum hakkında bilgiler aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde son aşamaya gelinen çalışmaları inceleyen ve burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Millet Bahçesi’nde hayırlısıyla sona yaklaştık, gün sayıyoruz. Gerçekten her yaş grubuna hitap eden, gün boyunca burada rahatlıkla vakit geçireceği bir ortam olacak. 1 milyon metrekarelik yeşil alanıyla adeta bir oksijen deposu, yeme içme mekânlarıyla, gezme ve etkinlik alanıyla aranılan, özlenen, önerilen bir millet bahçesi olacak” diye konuştu.