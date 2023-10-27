Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi açılışa hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, adeta bir şölen havasında geçecek olan ve kentin muhteşem mutfağının tanıtılacağı Kayseri Gastronomi Günleri öncesinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde geri sayım başladı. 1 milyon metrekaresi yeşil alan olacak millet bahçesi içerisinde sona yaklaşılırken, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi lezzetin anavatanı olan Kayseri’de Gastronomi Günleri ile kapılarını açacak.

Başkan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alana kurulan ve Kayseri Gastronomi Günleri ile Cuma günü kapılarını açacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, millet bahçesini gezerek, adeta bir şölen havasında geçecek olan ve kentin muhteşem mutfağının tanıtılacağı Kayseri Gastronomi Günleri’nin etkinlik alanını inceledi. Büyükkılıç’a inceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gastronomi Günleri Açılış Programı’nın 27 Ekim Cuma günü saat 13.30’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla gerçekleşeceğini söyledi. Başkan Büyükkılıç ayrıca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyacak olan ve Kayseri’mize çok yakışacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi kapılarını, kendisini gastronomi alanında ispat etmiş olan Kayseri’mizin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı bir Gastronomi Günleri ile açacak” dedi.

Kayseri’nin, gastronomi dalında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne dâhil edildiğini hatırlatan Büyükkılıç, “Gastronomi alanında sucuk ve pastırmayla yapılan pek çok yemek, mantı, yağlama, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, çemen, kete, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi yüzlerce lezzete ve büyük bir mutfak zenginliğine sahibiz. 3 gün sürecek olan Gastronomi Günleri’nde mutfak zenginliğimizi tanıtacak etkinlik ve faaliyetlerimiz yer alacak” diye konuştu.

CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINI TAÇLANDIRACAK PROJE

Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin kapılarını Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında açacağını, ‘Türkiye Yüzyılı’nı muhteşem bir proje ile taçlandıracaklarını ifade ederek, “Her yaş grubuna hitap eden, vatandaşlarımızın gün boyunca burada rahatlıkla vakit geçireceği bir ortam olacak. 1 milyon metrekarelik yeşil alanıyla adeta bir oksijen deposu, yeme içme mekânlarıyla, gezme ve etkinlik alanıyla aranılan, özlenen, önerilen bir millet bahçesi olacak” ifadelerini kullandı.

Ayrıca 27, 28 ve 29 Ekim günlerinde 3 gün boyunca birbirinden önemli etkinlikler de düzenleneceğini vurgulayan Büyükkılıç, etkinlik kapsamında ünlü şefler, yerel işletmeciler, kadın kooperatifleri, akademisyenler, paneller, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri, yarışmalar, yöresel lezzetler, tanıtımlar, ikramlar, gastroshowlar, sportif etkinlikler ve sürpriz konukların olacağını ifade etti.

EV HANIMLARI MAHARETLERİNİ KONUŞTURACAK

Gastronomi Günleri’nde ‘Ev Hanımları Yöresel Yemek Yarışması’ da düzenleneceğini duyuran Başkan Büyükkılıç, ev hanımlarının hünerlerini sergileyeceğini, yarışmada birinci olan kadın yarışmacıya yarım altın, ikinci olana çeyrek altın ve üçüncü olana da mutfak robotu şeklinde ödül verileceğini belirtti.

Büyükkılıç, ayrıca Spor A.Ş. tarafından Cumhuriyet’in ‘Yüzüncü Yılı’na özel etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ’mize, yüklenici firmamıza, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin değerli ekibine, her aşamada emeği geçen tüm dostlarımıza ve burada yeşil alanın oluşmasında ilmek ilmek bunları yapan, çalışan hanım kardeşlerimize, emekçi dostlarımıza, ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu